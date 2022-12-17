今天（12月17日）在以「中共二十大之後的中國與世界」為主題的環球時報2023年會中，中國國際問題研究基金會研究員何偉文針對「中美共處：新模式要磨合多久？」的議題發表看法，他認為，中美矛盾的基本面依然是雙邊問題，但俄烏戰爭大大改變了地緣政治格局，凸顯了世界的陣營化。在美國的強力推動下，世界地圖變成西方集團和非西方集團兩大陣營，因此中美矛盾固然是雙邊矛盾，但是更多的是全球陣營對抗的組成部分，這是俄烏戰爭帶來的新變化。

何偉文指出，「俄烏衝突爆發後，美國惡意捆綁中國和俄羅斯。華盛頓已經做好了各種沙盤推演和預案，準備對中國實行與俄羅斯一樣的毀滅性制裁。之所以沒有實施，是因為美國實在抓不住中國的把柄。」

何偉文表示，為了實現陣營化的地緣政治，美國在大西洋方向搞G7，搞「奧庫斯」(AUKUS)聯盟；在印太方向部署印太戰略，啟動印太經濟框架；在產業方向，強化美歐政治觀共同基礎上的價值鏈，排除中國的晶片供應鏈；在軍事方面，強化北約，並把北約活動擴大到亞太；在中美雙方的雙邊關係上，增加對台灣、台海問題的挑釁，突出對新疆問題的干預，這是整個多邊戰略中的組成部分。

何偉文還提到，今年直到10月，美國才公佈2022年國家安全戰略報告，得出最後結論：中國是唯一既有意圖又有能力重塑國際秩序的競爭者，對美國構成最嚴重的地緣政治挑戰，而不僅是雙邊問題。

何偉文認為，這透露出兩點信息：第一，未來十年是關鍵、是窗口期，中美是一定要對抗的；第二，從地區來講，印太是關鍵，主要「戰場」在印太。因此雖然中美的尖銳矛盾依然是雙邊關係的問題，但是應該將這一問題放到全球地緣政治更大的格局中去看待、去判斷、去處理。