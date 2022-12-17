網紅「烏鴉」爭議再添一樁，繼日前當街攔阻另名網紅蘭小明去路，秀出與大安分局長合照，遭警方查緝到案送辦外，近日又被「北盜」黑金城到警局提告妨害名譽。

蘭小明向警方報案指稱，6月在大安區復興南路1段135巷與大安路口，遭「烏鴉」率眾持手機圍住拍攝，過程中他雖表示不願意接受拍攝，但「烏鴉」等人仍持續拍攝，並阻攔他離去，事後還將該段影片上傳YouTube，導致他心生畏懼。

警方調查，「烏鴉」是33歲陳姓男子，陳嫌在8月還曾自稱是竹聯幫仁堂成員，涉嫌向彰化一家直播公司恐嚇500萬元，要求對方花錢消災保平安，遭彰化警方依法送辦。

烏鴉日前被依妨害自由及恐嚇危安等罪移送法辦，檢方諭令3萬元交保，不料，黑金城在15日下午3時許，透過律師向北市警局對烏鴉提出告訴，警方近日將通知烏鴉到案說明。

據了解，黑金城因不滿烏鴉在網路直播說他「假公益真行銷」，所以才透過律師提告，儘管事後影片已經下架，但是仍被截圖提供給警方。

被稱為「北盜」、「盜帥」的黑金城，曾是80、90年代的傳奇大盜，專挑銀樓、鐘錶行以及畫廊下手，所組成的竊盜集團犯下200多起案件，外界估計其偷走的名畫、珠寶、名錶應有10億元，黑金城目前已金盆洗手。