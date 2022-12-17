魚丁糸明年2月重返小巨蛋開唱。（環球音樂提供）

魚丁糸將於明年2月18、19日在台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」演唱會，門票今（17日）中午開賣，共2萬多張門票5分鐘完售，魚丁糸的歌迷們出了名的厲害，都是有備而來，不僅落實實名制，還要答對隨堂考題，能夠在5分鐘順暢完售相當不容易。

相隔365天返場小巨蛋，魚丁糸感謝歌迷們的熱情支持，除了緊鑼密鼓準備演唱會，更表示：「感謝支持週年慶、感恩加碼就留在小巨蛋。」目前售票系統整理逾期未完成結帳票劵，預計今天下午2點釋出票券於KKTIX售票系統販售。