照門里集會所活動中心啟用，縣長楊文科（中）認可提供良好舒適集會空間，鎮長林保祿（左）則稱他完成階段性任務。（羅浚濱攝）

曾獲選全國十大經典農村的新埔鎮照門休閒農業區，每年舉辦秋冬活動都廣受好評，因照門里集會所是借用林姓地主土地興建，鎮長林保祿解決在照門派出所旁土地取得問題，新建全新的集會所活動中心，17日由縣長楊文科等人在綿綿細雨中熱鬧揭牌啟用。

林保祿表示，原有的照門里集會所10多年前是借用林姓地主土地興建，因里內休閒農業發 展良好，帶動地價上漲，地主要收回土地，在解決照門派出所旁公有地取得問題後，興建全新的照門里集會所活中心。

轉戰縣議員失利的林保祿感謝縣府協助爭取補助興建照門里集會所活動中心，指他已完成階段性任務，原照門集會所是拆屋還地，還是將建物殘值賣給地主，將由新任鎮長陳英樓決定。

楊文科表示，他擔任4年縣長以來，在照門里核定多處道路改善、1鄰邊坡工程、17鄰擋土牆等多處工程，希望協助照門里越來越好，未來一定會繼續支持新埔鎮的各項建設，帶領大家齊心打拚。

楊文科恭喜照門里鄉親們終於有屬於自己的集會所活動中心，將有助改善基層村里生活環境，提供良好舒適集會空間，除舉辦里民大會、成長研習教室或選舉投開票所場地，更可統合做為伯公照護站、長照服務據點，對鄉親有非常正面積極的意義。

照門里有17個鄰、530戶，人口約1800人，新啟用的1層樓建築的里集會所活佔地230坪，有大型開放集會空間，縣府審核通過興辦事業計畫後，向內政部爭取補助400萬元、張良印等8位議員補助106萬元，加上縣府補助和鎮公所自籌款工程經費1340萬元，2020年5月開工，去年12月完成驗收，17日落成啟用。