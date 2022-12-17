隨著時代變化，社會看待教師等評價也呈現較多元的趨勢。黃昆輝教授教育基金會今(17)日公布「教師的社會聲望民意調查」結果，即台灣教師的社會聲望位於高與中上層級，而大學校長與大學教授在所有教育工作當中，地位最高。65％的民眾鼓勵子女從事教師工作。

黃昆輝教授教育基金會自8月15日至10月1日針對全國15歲以上民眾進行網路問卷調查，有效樣本共5568人。

調查顯示，在各類教職員的聲譽方面，大學校長與教授在40種職業中分別排名第3名與第4名，僅次於醫師及法官。負責縣市教育事務的教育局長社會聲望排名第7名，緊跟在縣市首長及部會首長之後。高中校長及國中小校長則分別排名第9名與第11名。這5類教育工作皆位於第一聲望層級。且65％受訪者會鼓勵子女當教師。

至於民眾認為影響教師社會聲望的重要因素，調查提到，敬業熱忱（57.9％），其次是學識涵養（56.4％）和社會貢獻（55.4％），薪資福利（24.2％）的影響則最小。

若問及提升教師工作熱忱的方法，根據調查數據來看，多數民眾認為提高薪資福利（62.7％）是最重要的策略，高於提升尊師重道的風氣（60.3％）。

而就中小學老師素質部分，調查顯示，73.7％的受訪民眾滿意中小學教師素質，但仍有21.4％不滿意，可見仍有提升空間。73％民眾認為中小學教師應提升到碩士學位。78％民眾認為只要有助於學生的發展，即使要額外付出，老師也應該去做。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，民眾期待教師是「經師」也是「人師」，除了教育專業，還要有彷彿神職人員的高度熱忱和奉獻精神。「沒有熱忱、教學冷冰冰、沒有耕耘教育的愛，就沒有影響力。」而國人期待教師協助學生探索自我、適性發展、面對問題和解決問題，不論社會如何變遷，大家對教師的聲望與角色仍有高度共識。