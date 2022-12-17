天冷不少人會吃鍋進補，肝膽腸胃科醫師張振榕分享，一位患者和朋友去吃薑母鴨，期間還一邊飲酒作樂，結果吃了半小時，患者開始口吐鮮血，讓同桌用餐的友人全嚇歪，緊急送醫才知道，患者本身有肝硬化與食道靜脈曲張的問題，突然吃很燙的食物刺激到食道血管，導致血管破裂出血。

張振榕近日在臉書上發文分享，有一位罹患肝病的朋友，跟一群親朋好友到薑母鴨店吃飯，天冷喝點熱湯補補身體，是很常見也很正常的事情，但那位有肝病的患者，一邊吃薑母鴨、一邊喝酒，沒想到不到半小時，就突然口吐鮮血。

張振榕表示，當下同桌吃飯的朋友都嚇壞了，趕緊叫了救護車將患者送到醫院來，檢查之後才知道，因為患者本身有肝硬化與食道靜脈曲張的問題，而薑母鴨太燙，刺激到了食道靜脈的血管，導致血管破裂出血，最後演變成吐血的恐怖畫面。

而胃腸肝膽科醫師范泉山也提醒，肝硬化的患者千萬不要吃當歸鴨、羊肉爐或薑母鴨等食物來進補，因為這些高熱量或高蛋白的食物下肚以後，可能容易引發肝昏迷，行氣、行血的食物可能導致靜脈爆掉。