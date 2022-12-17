今天（12月17日）上午，在以「中共二十大之後的中國與世界」為主題的環球時報2023年會中，專家就「中美共處：新模式要磨合多久？」的議題展開討論。中國社會科學研究院政治學所研究員房寧在發言中表示，俄烏衝突的影響，首先體現在「它把大的集團政治問題帶回來了，而且更加突出了」。在此過程中，以美國為首的西方和北約為一方，另外一方就是挑戰或者不贊同他們秩序的一方。雖然俄羅斯是在和烏克蘭、北約衝突，但是實際上，美西方把俄羅斯和中國列在了一條戰線上。

房寧說，俄烏戰爭對中國最突出的影響，就是對大陸統一事業的影響。正因為俄烏戰爭是1991年以來最大的國際事件，因此，全世界都在思考這件事的影響，美國在想，北約在想，歐洲在想，亞洲也在想。

房寧表示，顯然，俄烏衝突給統一台灣事業增加了變數。值得關注的是，日本最早做出了反應，而且反應很大。實際上現在台海周邊，不光是日本，包括中國大陸、台灣、韓國、菲律賓、越南等，各方都在對這個問題進行評估，都在選擇立場，甚至採取行動。

至於俄烏戰爭到底給世界帶來什麼影響，房寧說，這件事情關鍵要看結果，如果俄羅斯在一定程度上達到了它的目的，或者說所謂的「戰勝」，可以認為是對美國霸權的一個挑戰。但如果俄羅斯敗了，俄烏戰爭按照西方預期的目標去發展的話，那麼俄烏戰爭就會鞏固、加強美國的霸權，這會對整個世界或者對未來的秩序產生深遠影響。