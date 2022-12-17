高雄廖姓男子2020年時買了一棟透天的二手屋，當時廖男明確知道5年前該屋子內曾發生過燒炭身亡案件，但依然買下該屋，隔年廖男想將此屋出售，並找來仲介幫忙，但卻刻意隱瞞曾有事故發生，直到下個屋主小明以630萬的價格買下這棟透天後，房仲才告知小明買到的是凶宅，小明憤而提告詐欺罪，高雄地方法院判廖男徒刑6月。

廖男2020年3月時向原屋主購買獨棟透天厝，當時屋主有表明房子內曾有房客輕生，也有鄰居繪聲繪影的表示看見2樓有「東西」在飄，該里里長也證實過此事，但廖男卻說「肇事車、凶宅都不怕，他敢買，他現在租房子，想要買一間透天」，才會購買下這棟房子。

隔年4月廖男想將此間房屋轉手，並找來仲介幫忙，仲介詢問廖男2次該屋是否為凶宅時，廖男都沒有承認，只說「疑似」有人燒炭過，並在「本標的物是否曾經發生凶殺、自殺、一氧化碳中毒或非自然身故等因素致死或求死行為並致死情事（如跳樓自殺）」欄位，勾選「否」。

房屋開始出售後，小明看上這間房子，並找來仲介洽談，小明也相當乾脆，當場就簽約並交付3萬元訂金買下，但當時的小明都不知道房子為凶宅，直到廖男叫房仲暫緩簽約並告訴房仲實情，整件事情才被小明知道。

高雄地院審理時，廖男辯稱，警消紀錄、凶宅網均無記載此間透天厝的輕生事件，房仲當初也有向鄰居查證過了，廖男也將責任推給原屋主，說當初的屋主也沒有清楚表示屋子內有人燒炭過，因此他以為只是發生過自我傷害事件，而非輕生。

但法官根據證人的說詞，發現廖男的確有被告知過此間屋子發生過輕生事件，且他也堅決購買，無法接受廖男說他不知情的辯詞，且法官認為，廖男購買和賣出屋子僅相差1年，不可能會忘記屋子發生過的事情。因此依詐欺罪判廖男徒刑6月。