King off the cut ✂️ pic.twitter.com/wT4jtA60bF — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 17, 2022

儘管「一眉哥」安東尼戴維斯只打上半場就因右腿受傷退場，湖人這次有「小皇帝」詹姆斯的挺身而出！詹皇17日拿下全場最高30分，外加9籃板、4助攻、2抄截，幫助湖人最後以126比108逆轉擊潰金塊，除了中止金塊3連勝，湖人也拿下本季第12勝(16敗)。

兩隊上半場激烈交鋒，不斷互換領先優勢，打完上半場，金塊僅以65比64領先，不過安東尼戴維斯上籃時明顯右腳出現傷勢，讓他直接走進休息室內治療，湖人下半場也改用湯瑪斯布萊恩先發，金塊也毫不客氣打出14比3攻勢拉開雙方差距到12分。

湖人官宣戴維斯右腳受傷無法回歸，這反而激起湖人鬥志，搶在第3節結束前打出10比0小高潮，反以93比88超前；湖人末節更靠菜鳥前鋒克里斯提連進兩顆三分球，擴大領先到兩位數，然後詹姆斯接手把領先擴大到20分，金塊只能提前投降。

湖人得以逆轉擊敗金塊的頭號功臣雖是詹姆斯，可是成功頂上安東尼戴維斯中鋒位置的湯瑪斯布萊恩，貢獻21分、6籃板表現也很關鍵，里夫斯16分，韋斯布魯克拿15分、12助攻與12籃板的大三元；金塊以約基奇25分最高，賈瑪莫瑞也有23分，阿隆戈登17分。