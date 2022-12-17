高雄輕軌9月平均日運量為1萬2372人次，在C21A至C24新路段通車之後，10月平均日運量達2萬1922人次，是營運以來單月份歷史新高，10月份週末假日平均日運量更高達3.5萬，就是因為龍貓隧道和蜜柑列車受粉絲歡迎，衝高整體運量。由於新路段正式開通試營運後是免費搭乘，而12月19日起，將開始正式恢復收費。

高雄輕軌在C21A至C24尚未通車前，9月平均日運量為1萬2372人次，而通車之後10月平均日運量達2萬1922人次，是營運以來單月份歷史新高、11月平均日運量1萬8010人次，12月截至目前為止平均日運量也有1萬9932人次。

高捷公司說，10月份運量創下史上新高的原因在於新路段試營運提高了基礎運量，龍貓隧道與最受粉絲歡迎，而蜜柑號列車更是民眾拍照追逐對象，加上台灣設計節在駁二舉行，10月份週末假日平均日運量更高達3.5萬，衝高整體運量。

高雄輕軌C21A至C24路段從10月5日正式開通試營運後，試營運期間一直到12月18日是免費搭乘，而12月19日起，將開始正式恢復收費，票價採單一費率並於上車刷卡。其中電子票證與電子支付均為刷乘收費新台幣10元，購買紙票者30元。而暖心便民措施仍持續維持，博愛含陪伴者1名、敬老身分者，持身分證明文件免費搭乘。

高雄市政府捷運工程局與高捷公司提醒，要有守法觀念，如搭乘人潮眾多，車上刷卡不易，建議於月台處即先行刷卡，高捷公司將持續宣導收費政策，並安排輕軌查票員隨車稽查，請搭乘民眾配合刷卡搭乘。