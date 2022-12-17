入冬首波寒流來勢洶洶，中醫師施昀廷提醒，氣溫驟降時身體有4個部位一定要做好保暖，否則容易著涼，尤其是有婦科問題的人更要顧好腳踝。

施昀廷在臉書粉專發文指出，中醫認為外在導致疾病的原因有6個，分別為風、熱、暑、濕、燥、寒。而外感影響人體是由外而內的，首先是通過人體體表，皮表的溫度感受器偵測到後，可能會做出以下反應，像是汗孔關閉，減少熱量排出，但關太久可能會發燒；或是肌肉抖動，藉由動能產生熱量，這也是為何冬天容易肚子餓的原因；最後是做好保暖。

施昀廷表示，人體之中，頭、脖子、肚子及腳踝等身體部位很容易著涼，因此要做好保暖，並進一步分享防寒四寶：

▍帽子

頭是很容易散失熱量的地方，也很容易因為受寒受風而導致頭痛。

▍圍巾

頸部是保暖很容易漏掉的地方，六條陽經都通過頸部，所以也要注意保暖。

▍衣服不要露肚臍

肚臍也是中醫的神闕穴，是任脈中的要穴，古人很重視用神闕來養生跟治病。

⁡▍過腳踝的襪子

血液循環不好的人容易四肢冰冷，尤其女性朋友，三陰交就在腳踝的位子，有婦科問題的人千萬要做好防寒保護。

此外，施昀廷也分享天冷時可飲用的暖身熱飲，像是黑糖薑茶、桂圓紅棗茶等；至於當歸生薑羊肉湯則是治療虛寒腹痛的名方，補血又祛寒，但本身火氣大、容易口乾舌燥者及手術前後的患者，不宜食用。

施昀廷也提醒，冬季食補前務必要先行了解自己的體質適不適合，若不知道自身體質為何，可找專業中醫師看診諮詢，不能亂補一通。