秀和苑日照中心學習成果發表暨家屬座談會，長輩頭戴聖誕帽在舞台上展現舞技，台下還有過去他們平時上課的手做作品，讓許多家長都相當驚喜。（秀和苑日照中心提供／吳建輝彰化傳真）

阿宗的兒子就，爸爸一開始很抗拒，但後來每天都分享在中心學習到的東西，搭配規律運動，睡眠品質與健康度都提升。（秀和苑日照中心提供／吳建輝彰化傳真）

秀傳醫療體系及秀和基金會目前有五家日照中心，除提供專業的醫療資源及健康照顧外，還有手做，課程體驗等。（秀和苑日照中心提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣人口老化嚴重且快速，縣府與民間團體積極打造日照中心、巷弄長照站等，提供失能長輩在地安老的場域，17日彰化縣花壇秀和苑日照中心舉辦年度成果發表暨家屬座談會，所有長輩裝扮成聖誕老人帶來表演，模樣可愛，為這波寒流增添一股暖意。

秀和苑日照中心成果發表暨家屬座談會中，長輩頭戴聖誕帽展現舞技，台下還有過去他們平時上課的手做作品，讓許多家長都相當驚喜，阿宗的兒子說，爸爸一開始很抗拒，但後來每天都分享在中心學習到的東西，搭配規律運動，睡眠品質與健康度都提升。

中心主任楊舒涵表示，目前中心服務33位長輩，平均年齡82歲，很多長輩從小沒機會上學，因此感到遺憾，因此特別珍惜到中心的時間，他們上課的專注度可不輸給年輕人，而長輩也因為課程訓練越來越厲害，因此準備課程也更加多元，提供他們學習與體驗。

秀傳醫療體系社區健康發展中心院長陳進堂表示，秀傳醫療體系及秀和基金會目前有五家日照中心，除提供專業的醫療資源及健康照顧外，也透過手做，課程體驗等，讓長輩學到老學到老，結合社區在地資源，有許多志工、老師帶來豐富課程，不僅提升長者自立支援功能外，也增進長者社會參及人際互動。

陳進堂說，今年旗下每家日照中心都引進律動設備，打造先進的運動館，延緩長輩失智失能速度，也減輕照顧者的身心負擔。明年除了現有的5家之外，將在線西及田中也成立日照中心，提供長輩日間照顧，實現終身學習在地安老的生活模式。