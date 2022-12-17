黃國倫（左起）、寇乃馨與蔡康永擁有好交情。（寇乃馨提供）

黃國倫、寇乃馨夫妻日前攜手前往觀賞「蔡康永創作展」，力挺好友蔡康永的藝術新挑戰。黃國倫對其中名為「管它的」藝術畫作一見鐘情，當下決定買下珍藏，直呼：「這是康永這次創作系列的第一張作品，這張是最好的。」蔡康永得知心頭好被黃國倫買走，雀躍又驚喜：「我沒想到它會落在你手裡。」

《管他的》這幅畫正被蔡康永選為臉書社群的頭像，蔡康永直言是這系列作品中的頭一張創作，問黃國倫為何特別鍾情這幅畫？他說對於這3個字有強烈共鳴：「在這個時代，如果你管太多，那就什麼都不要做了。管它的，就去做吧。」認為《管它的》也呼應當年站上鳥巢開唱那種「幹就對了」的人生態度，黃國倫說：「我一看到這幅畫，就覺得該是我的。」

蔡康永遇知音「割愛」卻不捨：「就是管它的，我才會辦這次展覽！我很需要它，這很重要！」黃國倫笑回：「它對你很重要，但我已經買了耶，不然我再拿回來賣給你？」蔡康永：「那算我九折？」兩人一來一往，仿佛當年《康熙來了》錄影場面重現。

寇乃馨則肯定老公眼光「一流狠準」，更稱讚：「康永哥這次展覽超有趣，不只賞美學藝術，也像是一場有趣的人性心理測驗，每一個人都會不由自主被同頻共鳴的那句話那幅畫吸引，覺得自己非要它不可。」

至於未來這幅畫要掛在哪？黃國倫幽默回應，「管它的，就該不受限制哪都能掛。掛錄音室、掛天花板，甚至掛車上或背著走，掛哪都可以。」而寇乃馨表示預計會掛在正裝潢中的新家特別顯眼處。除了買畫，黃國倫更表示被蔡康永的才氣刺激到了，起心動念也想「管它的」來辦場藝術畫展。