中正大學中文系教授王瓊玲今（17日）在國立臺灣圖書館舉辦《春閨夢》新書分享會。（主辦單位提供）

中正大學中文系教授王瓊玲今（17日）在國立臺灣圖書館舉辦《春閨夢》新書分享會。（主辦單位提供）

中正大學中文系教授王瓊玲今（17日）在國立臺灣圖書館舉辦《春閨夢》新書分享會，八二三遺族代表曾錦煌、長期關懷女性權益的作家張曉風及前彰化縣長卓伯源等都上台致詞，表達深受《春閨夢》的感動。卓伯源提及，歷史要記取、經驗要傳承，只要和平不要戰爭是目前最重要的事。

《春閨夢──那些被留下來的女人》是王瓊玲5、6年來，辛勤拜訪了好幾位八二三陣亡烈士的遺孀與遺族之後，將故事重述，再加上文學技巧、藝術要求，所寫成的小說。內容呈現了八二三台海戰役陣亡烈士遺孀們淒美的愛情、艱苦的人生。

張曉風說，王瓊玲是她在東吳大學教過的學生，早觀察到王瓊玲關心社會、熱愛創作，如今能看到自己的學生橫跨散文、小説、戲曲三大方面，成為全方位的好作家，身為老師非常高興，有青出於藍而勝於藍的喜悅。

卓伯源致詞時表示，王瓊玲先以《待宵花》書寫八二三台海戰役的慘烈，再以《春閨夢》描画烈士遺孀的堅忍與辛酸，確實為台灣的歷史，留下真實又精彩的記錄，也讓偉大的台灣母親更加增光耀彩。閱讀後讓人了解歷史要記取，經驗要傳承，大家會更體會護守台灣的和平與繁榮，不要戰爭是目前最重要的事。

王瓊玲指出，歷史不只屬於男人，更是一卷由無數朵女人花鋪就而成的淒豔長卷。因為，有的遺孀新婚不過5個月，丈夫就奉召入伍，最後命喪外島，屍骨無存。有的等不到英俊挺拔的丈夫歸來，歸來的竟只是裝在一方小鋁盒中的頭髮與指甲。有的痛失丈夫後，竟忍不住對著長相神似的兒子，喊出亡夫的名字。

王瓊玲說，八二三戰爭所造成的傷害雖然永遠存在，但是，所有的遺孀、遺族都承擔下來了；但也渴望未來能夠歲月靜好、永遠和平。

● 嘉義敏道家園場

時間：2023／01／05(四) 10：00-12：00

地點：嘉義市敏道家園（嘉義縣朴子市學府路二段92號）

● 臺中場

時間：2023／01／08(日) 14：00-16：00

地點：臺中文學館研習講堂（臺中市西區樂群街38號）

● 高雄場

時間：2023／01／14(六) 14：00-16：00

地點：高雄文學館文學放映室（高雄市前金區民生二路39號）