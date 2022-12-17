今天（12月17日）上午，在以「中共二十大之後的中國與世界」為主題的環球時報2023年會中，專家就「中美共處：新模式要磨合多久？」的議題展開討論。中國國際問題研究院亞太研究所研究員楊希雨在發言中表示，雖然俄烏戰爭對中美關係沒有直接的影響，但是有三個重大的間接影響，主要體現在兩個確定性和一個不確定性。

楊希雨認為，第一個確定性是，俄烏戰爭加劇了全球的地緣政治集團對抗，惡化中美關係氛圍，給中美關係雪上加霜。第二個確定性表現為俄烏戰爭的爆發使得台灣問題地緣政治化。他表示：「西方稱今天的烏克蘭就是明天的台灣。烏克蘭和台灣是兩個毫不相干、根本不同的問題，這一觀點居然在西方大行其道，這對台灣問題的解決帶來了新的挑戰。」

楊希雨指出，美國15日通過的2023財年《國防授權法》就已體現出這一動向。文件提出要借鑒烏克蘭的模式，以軍援、軍訓加情報支持的方式提高台灣軍隊的韌性，加強抵抗解放軍的自我防衛能力，聲稱要「為未來的台海衝突做準備」。

不確定性體現在俄烏戰爭的結局對中美關係產生的深刻影響。在楊希雨看來，俄烏戰爭爆發的實質是，原來建立的歐洲安全秩序失靈，新的秩序尚未出現，歐洲兩大集團都想爭奪歐洲新的安全秩序的主導權。因此，俄烏戰爭不同的走向將導致不同的歐洲安全秩序和安全規則，而這必然外溢到全球。

楊希雨指出，當雙方都面臨「短期打不贏，長期打不起」時，互作妥協的安排就會出現。此時，不確定性就表現為俄烏戰爭最後將以什麼樣的妥協模式收場，這會對中美關係產生非常深刻複雜的影響。