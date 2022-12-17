入冬首波寒流報到，今天凌晨時分，花蓮感受到明顯寒意，未料上午又傳出1高齡長輩猝死家中，累計這4天濕冷天氣已有4人在家猝死，低溫天氣，尤其對長輩健康及有心血管疾病患者威脅大；門諾醫院心臟內科醫師陳翰興提醒，按時服藥、做好頭部及身體保暖，如出現頭暈胸痛等不適症狀，就要盡快就醫。

花蓮縣消防局資料顯示，連日氣溫變化，14日至15日上午10時，接獲3起到院前心肺功能停止（OHCA）案件，包括50歲女性、77歲女性及92歲男性。今天週末寒流襲台，花蓮上午又傳出93歲男子，在輪椅上無呼吸，消防局救護人員到場確認OHCA，最後家人選擇不送醫急救。

門諾醫院心臟內科醫師陳翰興提醒，氣溫驟降，增加急性腦血管中風及心肌梗塞風險，有三高、肥胖或患有心血管疾病患者，除了做好血壓監測、飲食控制，務必要按時服藥及落實保暖。

陳翰興表示，睡醒後別急著下床，可先在棉被裡活動身體關節、暖和身體後再下床，若有開暖氣、暖爐設備，建議室內及戶外溫度溫差維持5至7度，避免溫差過大血管急遽收縮。

溫度低、血管容易收縮，陳翰興指出，若突然覺得胸悶胸痛、呼吸困難、噁心頭暈等症況，很可能是急性心臟病；若發現家人臉部表情不對稱、雙手無法平舉及口齒不清，就要提高警覺，可能是中風徵兆，要及早就醫。

天冷，民眾喜歡吃薑母鴨、羊肉爐或火鍋進補。陳翰興提醒，這些鍋物往往都是高鹽、高鈉，過量攝取會造成高尿酸、高膽固醇、高血壓、高血脂，也不利心血管，甚至還有引發腦溢血風險；建議患有三高、心血管疾病患者要多加留意與忌口。

消防局長林文瑞也提醒，寒流報到許多人在家門窗緊閉，建議最好保持室內空氣流通，尤其是瓦斯熱水器使用中時，也要小心電熱毯、電暖器使用，勿靠近可燃物，以免引起火災意外。