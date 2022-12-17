東勢處張處長弘毅為活動開場，並說明營造生態綠網及護樹的重要。（東勢林區管理處提供）

活動更安排台灣野鳥協會志工帶領進行賞鳥活動，圖為綠頭鴨。（東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處自2020年起，與友達永續基金會以合作造林的方式簽訂3年認養契約，辦理台中市清水區高北段0.45公頃造林地撫育工作，以叢狀方式種下黃荊、椬梧等台灣原生樹種800餘株。16日共動員50人，共同攜手進行護樹活動，以營造健康之林相及多元棲地，串聯起國土生態綠網的生態廊道。

清水區高北段位於高北番仔寮保安林，亦為臺中海岸溼地保育軸帶範圍，為溼地生物關注地區，東勢處規畫以生態植被復育方式建構生物棲息環境及提供昆蟲蜜源之多樣性生態環境。

但因海岸東北季風吹襲，林木多有傾斜生長，東勢處與友達永續基金會同仁，捲起袖子，合力將傾斜之造林木扶正，重新以竹支架固定，並選擇自然易分解之麻繩材料，不僅環保，也不會讓樹木生長時難以喘息，並達到固定林木不受強風吹倒之危害。

參與護樹行動友達同仁們，平日忙於研發創新技術，看到3年前親自種下的小樹苗，如今都已長得跟自己一樣高，並且能以實際行動保護樹木，大夥都很感動。昨更安排台灣野鳥協會志工帶領進行賞鳥活動，看到天空中飛翔的雁鴨及可愛的綠頭鴨、黑嘴鷗、小辮鴴、蒼鷺等鳥類，透過造林護林，營造良好的棲息環境，增加生物多樣性的豐富度，讓平時看慣電腦螢幕的大家都驚喜不已，覺得保護生態環境實在太重要了。

東勢林區管理處表示，感謝友達永續基金會對於員工環境教育的努力，不遺餘力，並積極參與企業認養種樹及護樹，實踐企業社會責任。未來將持續透過公私協力推動棲地復育，及維護沿海溼地之稀少陸蟹族群及陸域棲地，包含海岸林、海岸溼地、沿海農田等，以加強海岸溼地生態系的穩定，逐步完成國土綠網復育願景。