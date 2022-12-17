台南市新聞處17日先發送暖暖包給提前入場等候的民眾。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市17日寒流來襲，仍有許多年輕歌迷不顧天氣濕冷，一早就到新營區的南瀛綠都心公園候位排隊，只為了搶先目睹偶像團體彩排，台南市耶誕跨年系列活動共有3場演唱會，17日溪北場打頭陣，台南市長黃偉哲指派人員現場先發送暖暖包給冒雨先進場的歌迷。

台南耶誕跨年系列演唱會共有3場，唯一的溪北場17日晚間在南瀛綠都心公園率先登場，今年卡司有超人氣新星團體原子少年天王星，還有本土流行天團玖壹壹、創作歌手高爾宣，還有俗女養成記2的創作歌手琳誼。

台南市17日寒流過境，風大又下雨，仍阻止不了熱情歌迷搶先候位，會場內上午已湧入200位民眾，多數只為搶先一睹原子少年天王星團體彩排。

台南市長黃偉哲上午派員到現場發送暖暖包與輕便雨衣，關心排隊歌迷身體狀況，提醒入夜天氣更冷，注意自身保暖，

儘管戶外活動已取消配戴口罩規定，台南市新聞處考量大型活動人潮眾多，難以保持社交距離，建議參與活動民眾應全程配戴口罩。

另因今年卡司強，預料吸引眾多民眾，警方已著手預防韓國梨泰院踩踏事件，將在活動會場內安排「防踩踏小組」。