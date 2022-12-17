冬天的腳步已悄悄進入台灣，隨著寒流來襲，也愈來愈多民眾開始進行冬令進補，但若採用不適合自己體質的進補方式，恐會增加中風及心肌梗塞的風險。根據健康署研究，冬天因心血管疾病就醫比率增加1至2成，因此冬天的暖身方式也成為了冬天必須注意的一大考題。

冬天是進補的好時機，充滿香氣的藥膳湯頭讓人食指大動，不只能暖身也能暖心，但進補食材經常是重鹹重辣的調味，例如麻辣鍋、薑母鴨、羊肉爐等，因此有高血壓及心血管疾病等慢性病的患者得特別注意食用。

若是平時容易口乾舌燥、口瘡、便祕、臉頰冒痘、肥胖體質、過敏體質、感冒、發炎性疾病以及有高血壓、高血脂等慢性病者，其實不適宜過度進補，若受不了香氣的誘惑，可以在藥膳裡多加點蔬菜及白蘿蔔等涼性食材，來去油解膩降火氣。

而畏寒、手腳冰冷、疲倦乏力、營養不良、面色蒼白的患者，進補時也不宜過度食用，適性適量就好；若進補過了頭，可能會導致上火及體內痰熱、濕熱堆積，造成脾胃運化的問題。

馬光醫療網中醫師歐俊佑表示，因氣溫驟降會導致人體周邊血管收縮，加上身體活動度下降，會增加中風及心肌梗塞的風險，因此有3高的患者應每日監控血壓、血糖，並按時服藥，出外運動，泡溫泉時也應該避免暴露在溫差過大的環境。