宇宙人方Q演場會過生日戲癮大開分飾兩角，演出〈太空警察〉大喝「台中青茶」。（相信音樂提供）

宇宙人方Q（左上）與小玉（右上）登看台與粉絲上演「羅密歐與茱麗葉」。（相信音樂提供）.

宇宙人16日晚間到台中Legacy舉辦《理想狀態演唱會》「方Q生日派對」。（相信音樂提供）

宇宙人「理想狀態演唱會」巡迴演唱會16日在台中Legacy舉辦，為17日生日的貝斯手方Q慶生，主唱小玉、吉他手阿奎和樂手趁著這波世足冠軍熱，集資諧音「發發發發」8888元運動彩券送給方Q，還準備超大壽桃，讓他驚喜不已，阿奎表示：「這個禮物是個希望，看運彩到底會變成幾倍的獎金，還是變成廢紙，就要看緣份了！」

小玉和阿奎送上象徵健康長壽、喜氣的「子母壽桃」，大壽桃切開後內有6顆小桃子，方Q看到立刻大吃幾口，更出奇不意地把其他小壽桃拋向歌迷，他感激地說：「第一次有這麼多人幫我慶生，只能說宇宙友真的很給力！」粉絲不遑多讓在台下舉著HBD造型汽球，也準備貼心好禮，其中繡有「宇宙最佳樂手」的織布匾額和印上「說到做到的男人」值星帶，都讓方Q超級驚喜。

方Q在演出開始前一人分飾兩角，分身變成從日本來的「方P」，用日本口音的中文和粉絲打招呼，還和歌迷用日文對話，接著他再和樂手小胖、嘉富及好友Masa Goto帶來一小段他的高中愛歌〈Driver's High〉等曲暖場，瞬間炒熱氣氛。宇宙人開場則帶來輕快節奏的〈陪我玩〉、〈明天留給我〉、〈你的樣子〉，一句「全場跳起來」，現場千名歌迷立刻隨節奏嗨跳，並跟著開口大合唱〈好野〉。

宇宙人善用2層樓的場館，在〈你以為〉與歌迷上演「羅密歐與茱麗葉」，小玉和方Q現身2樓看台嗨唱，小玉笑道：「我們2個真像是羅密Q與茱麗玉！」宇宙人也不忘無厘頭搞笑，表示在高雄總是會唱〈要去高雄〉，台中都沒有專屬的歌，所以特別改編出道歌曲〈太空警察〉取諧音成〈台中警察〉，甚至唱歪成「台中青茶」，搞怪的方Q更趁空檔喝一口青茶，笑翻眾人。

阿奎也預告宇宙人接下來會安排新一系列的Live House巡迴，今年底宇宙人也將到桃園跨年倒數，陪伴歌迷迎接新年到來，「能夠舉辦演唱會很開心也很珍惜，新的一年希望能開更多的演唱會！」