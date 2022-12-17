今天（12月17日）上午舉行的環球時報2023年會中，與會專家針對「兩岸統一：將帶給島內民眾哪些好處？」這一議題展開討論，大陸海峽兩岸關係協會原副會長王在希表示，兩岸統一將給台灣民眾帶來四大好處。

「第一個好處也是最大的好處，就是台灣可以獲得長治久安。」王在希認為，在統一之前，台灣地區始終面臨的一個問題就是如何處理與大陸關係，從蔣介石時期宣稱「反攻大陸」，到蔣經國時期提出「三民主義統一中國」，再到陳水扁上台後企圖搞「法理台獨」，馬英九時期提出「互不否認」，蔡英文時期搞「抗中保台」，儘管他們處理兩岸關係的方式各不相同，但本質上兩岸一直處於敵對狀態。

王在希認為，在兩岸統一之後，兩岸關係的性質將發生根本性的變化，如果兩岸實現和平統一，首先必須達成一個「和平協議」，結束兩岸的敵對狀態。屆時台灣可以作為一個特別行政區，隸屬於中央政府，這樣就將一勞永逸地解決兩岸之間長期形成的政治分歧問題，台灣就能獲得長治久安的局面。

「統一之後，兩岸之間長期存在的軍備競賽將不復存在。」王在希指出，台灣地區每年要耗費100多億美元用於軍費，統一之後，這部分費用可以用來改善民生，因為到那時，台灣的防禦力量將納入整個國家的防禦體系。

「統一之後，台灣經濟發展的空間將會更大，兩岸共同市場將水到渠成，兩岸的經貿聯繫會更加密切。」王在希表示，台灣地區對大陸的貿易，會比現在的ECFA享受更多的優惠條件，台資企業將充分享有廣闊的大陸市場，島內市場狹小的問題也迎刃而解。

「此外，台灣的國際空間問題也將得到徹底解決。」王在希認為，統一之後，台灣再也不需要花大把的銀子去拓展「國際空間」，也不需要再去加入國際組織，「在國際社會中，台灣同胞可以與大陸同胞一樣，共享中國作為一個世界大國應有的尊嚴。」