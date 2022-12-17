台灣入冬鋒面通過及首波寒流南下，日月潭地區霧茫茫。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭10時許雲霧散開復航，12時許因雲霧來襲再度禁航，遊艇開航行燈安全返航。（日管處提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山武嶺地區下雨，氣溫約8度，入夜後由濕冷轉乾冷。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台灣入冬鋒面通過及首波寒流南下，全台各地氣溫驟降、愈晚愈冷，南投縣日月潭天候變化也令人措手不及，上午9時潭區濃霧籠罩，日月潭國家風景區管理處基於航行安全發布禁航令，10時許復航，12時許雲霧來襲，再度短暫禁航又復航，日管處呼籲遊客注意保暖，若遇禁航，可前往潭邊其他景點遊憩，體驗日月潭之美。

日月潭管理處指出，水社碼頭至拉魯島直線距離約800公尺，巡視人員以能見度判別是否暫停航行，今天上午日月潭地區濃霧籠罩，幾乎看不清潭面狀況，基於航行安全，上午9時發布禁行令，直到10時許雲霧散開復航，12時許因雲霧來襲，再度禁航。

船家指出，中午12時許，一片雲霧進日月潭，瞬間潭區又霧茫茫一片，立刻收到日管處禁航通告，並呼籲「已出航船舶應減速慢行、開航行燈、鳴笛、助手協助瞭望，儘速安全返航」，天候變化太快，這片雲霧飄散後，下午1時許又恢復航行。

搭船遊客說，計畫永遠趕不上變化，霧茫茫的日月潭，好像置身潑墨山水畫中，如入仙境。另也有遊客看見霧茫茫的日月潭，碼頭暫時封閉，遊艇禁止出航，改往湖濱步道散步，細細體會日月潭之美。

中央氣象局指出，17日寒流南下，各地氣溫明顯下降，中南部地區有局部短暫雨，上午水氣仍多，下半天後雨勢漸漸趨緩。18日天氣由濕冷轉乾冷，全台受寒流影響，各地天氣非常寒冷。日月潭氣象站指出，日月潭地區下半天依舊有短暫雨，明天轉為晴時多雲。