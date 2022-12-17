國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇不斷邀請對手民進黨參選人吳怡農，針對公共政策進行辯論，但吳怡農遲未回應辯論邀請，國民黨智庫執行長柯志恩也認同王鴻薇說法，強調應進行辯論、上擂台直球對決，讓市民方便做選擇。

王鴻薇表示，她先前就講過，非常希望在公共政策上能夠「真理越辯越明」，但目前吳怡農並沒反應。她認為，所有的公共政策都該被討論，而不是在討論的時候，說自己被攻擊、被抹黑，這樣的態度真的不健康。

柯志恩則說，吳怡農提出政見時，可能認為自己有把握，但當大家提出一些疑問時，卻顯然無法完整回答，所以吳怡農一些功課可能要做的更充足一點，政見都該好好討論，何不用這個機會接受邀請，兩人針對台北市政好好地來做一個辯論，上擂台直球對決，讓全國人民公評，也讓市民做一個更好的選擇。

柯志恩指出，吳怡農自詡的國安專業，在沒有選戰的時候可以聽，但遇到選戰且跟市民有相關時就出現問題，而應該要大家提出質疑，吳怡農馬上提出解決的方法，這才是一個候選人該有的態度跟作為。