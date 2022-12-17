今天（12月17日）上午舉行的環球時報2023年會中，針對「兩岸統一：將帶給島內民眾哪些好處？」這一議題，中國和平統一促進會學習研究委員會副主任周志懷表示，統一給台灣民眾帶來好處很多，但需要強調的是，國家統一不是「菜市場買菜」，不能討價還價，「不能說有好處我們就統一，沒有好處就不統一。」

周志懷認為，在討論這個議題的時候，也可以反過來問一下：兩岸統一將給大陸民眾帶來什麼好處？如果對大陸老百姓「沒有實實在在的好處」，大陸民眾就放棄祖國統一了嗎？不是的，「所以我的一個主要觀點就是，國家統一不是菜市場，不能討價還價的。」

此外，周志懷還認為，在統一的認知下，在執政為民的理念下，權為民所用、利為民所謀，統一以後當然會給台灣民眾帶來好處，這個好處是水漲船高的，是一個漸進的、持續的、動態的過程，而不是一成不變的。台灣的前途在於國家的統一，台灣同胞福祉寄於民族復興，統一帶給台灣民眾的好處和中華民族的偉大復興是息息相關的。