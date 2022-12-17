近期全球股匯市場動盪，但股神巴菲特（Warren Buffett）大舉投資台積電一事，傋受國際金融投資界關注。台積電總裁魏哲家17日首度對此表態，直言「希望有正面影響」，隨後他也笑著說，自己也已加碼更多的台積電股票，而且還是「借錢」買的。

過去不太碰半導體代工產業的巴菲特日前透過持有之波克夏（Berkshire Hathaway）在上個季度下41.2億美元、大買台積電，並一舉躍升為第五大股東。外界關注此事對於台積電及其它台灣產業有何影響及會帶來什麼持續的效應，魏哲家表示，「我也希望有正面影響」，尤其是巴菲特投資Apple（蘋果）後，Apple的股價、市值就一路往上，因此魏也期待接下來台積電能一路「醬！醬！醬！醬！」他同時並比出往上升高的手勢。

魏哲家更進一步打趣的回應，「我也投資了更多的台積電股票」，關於自己連續兩個月共加碼400張台積電股票一事， 「是借錢買的」。

不過他隨即強調，對台積電而言，最重要的仍是「技術、生產，和客戶的信任」，如果沒有這些要件，「we are going nowhere」；但如果台積電做出很好的成績，那麼股票市場的變化也無需在意，他相信「有一天一定會反應真實」。