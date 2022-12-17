新北市福和國中與新和國小國樂團今天舉辦聯合成果發表會。（教育局提供）

新北市福和國中與新和國小國樂團今（17）日舉辦聯合成果發表會，展現學生在疫情期間克服防疫，不間斷練習的成果，新北市教育局長張明文除了到場替孩子加油打氣外，更拿起二胡與孩子們一起合奏，他表示，新北鼓勵家長讓孩子從小多方試探藝術專長，這將是給孩子一輩子最好的禮物。

今天的樂團聯合發表會是由永和福國國中與新店新和國小國樂團跨區合作，教育局長張明文與社會局副局長許秀能也特別到場給孩子們加油打氣。張明文致詞時幽默地表示，每一年參與一次演出，每一年整自己一次，這是很大的壓力，擔心自己在台上的演奏會「出槌」，但他也坦言收穫很大。

張明文說，每次參與壓力都很大，但就像面對自己人生的時候可以不斷超越、突破自己，所以也覺得收穫很大，他也說音樂是陪伴一個人的好朋友，希望每個人一生都有一個樂器陪伴自己，也希望帶給新北的孩子更多藝術、人文、美感，學習成長。

新和國小4年級的陳以恩說：「很開心局長叔叔認真練習來跟我們合奏，福和國中大哥哥大姊姊的演奏很棒，讓我覺得要更認真練習」；負責嗩吶的鄭永諭是福和國中畢業生，他說，因疫情連續3年沒有成果發表會，這次有機會參與非常開心，也很珍惜。

發表會中負責揚琴演奏的福和國中蕭宇劭、新和國小蕭宇圻是兄弟檔，蕭宇劭畢業於新和國小，從小參加國樂社；弟弟蕭宇圻跟著哥哥一起學國樂，兩人首度「大手牽小手」聯手演出。

福和國中校長范筱蓉表示，兩校行政區雖不同，但因地緣因素，常有新和國小畢業生來就讀，淵源頗深；成果發表會受到疫情影響一再延期，幸好有樂團家長們與學校的堅持，還有教育局、社會局及客家事務局方案的支持，才能在有限的時間、經費中籌備完成，讓學生的努力有被看見的舞台，進而肯定自己，創造成功的經驗。

新和國小校長方文誼表示，很高興兩校有機會以「大手牽小手」的跨區交流，讓新和國小的孩子能跟福和國中的哥哥、姊姊們一起學習成長；尤其福和國中提供各項軟硬體設備支援、兩校國樂家長後援會鼎力相助，自助而後人助，進而獲得客家事務局、社會局創新計劃的資源挹注，今年更爭取到蘋果基金會「圓夢計畫」經費補助，讓新和國樂在闊別5年的全市音樂比賽中，「室內絲竹樂」、「打擊合奏」、「個人賽」都有亮眼的成績。