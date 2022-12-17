大陸女星徐冬冬被封為「大陸第一美胸」，擁有35E上圍和美艷外型的她，2018年認戀大她15歲的男星尹子維，但兩人隔年就分手，近年頻傳復合，但徐冬冬否認，明顯舊情難忘的尹子維昨(16日)凌晨突發文：「還是好喜歡冬冬啊。真的希望她越來越多好。認識八年了雖然她很自強，始終認為她是我需要保護的人。」又引發熱議。

徐冬冬2018年和胡燕妮的兒子尹子維宣布交往，但戀情僅公開1年就宣布畫下句點，2020年網上一度傳出尹子維送千萬豪宅，讓徐冬冬拍戲結束後有地方可以休息，女方第一時間否認：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝​​​​」，尹子維雖沒指名對誰說話，卻也寫下：「只想你美好，一直支持你...」，似乎仍關心前女友。

尹子維喊話想復合。（圖／翻攝自尹子維Terence微博）

昨尹子維在微博喊話，直說還是很喜歡前女友，「她是不婚主義者…我希望好，怎麼才能夠好好照顧她？」，並爆料徐冬冬本來要上節目《乘風破浪》，結果被其他人頂替，徐冬冬不計較，希望對方發展得很好，並強調：「之前沒有處理好我和她感情，不是因為她不好，是因為自己年輕時感情經歷的陰影」，又說：「在一起的時候她希望很多人認識我，她變成攝影師幫我和fans拍照片。她一直不化妝的，甘願做綠葉但她其實無比閃耀。你們幫我想想辦法​​​​」。

徐冬冬回應。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

聽聞前男友放話，徐冬冬昨也親上火線說明兩人分手主因，「關於我們之前是他不太想結婚。當他想結婚時我已經確定不想結婚」，並稱自己現在夢想就是賺錢，未來開寵物店，「追上了我我的寵物店就有你一半股份。所以你追不追吧？」且喊話：「所以，喜歡我就來追我，我不喜歡追別人」。

而尹子維又寫下：「寵物店投資沒問題，你話（說）什麼我投。無需你投。我不需要佔誰股份，你喜歡什麼品種的狗狗​​​​」，兩人隔空你來我往，吸引許多網友回：「原來是個戀愛腦大叔加油吧去追」、「她對你那麼好，為何當初你不知道珍惜呢？」、「姐姐考慮00後嗎」、「賺錢才是王道，提前祝徐總生意興隆」。