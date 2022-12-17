由於美國聯準會鷹派態度未歇，美股再出現一波跌勢，野村證券分析師Charlie McElligott警告，如果標普500指數跌到3933點以下，大型基金經理可能被迫放棄看漲的想法並出手做空，這可能讓系統性基金拋售價值300億美元（約新台幣9235億）的全球股票期貨，引發市場出現劇烈波動。

綜合外媒報導，Charlie McElligott根據野村的模型推估，美國現貨價格下跌將讓市場更接近一個潛在的「賣出、去槓桿」的觸發點，且15日曾出現單日重挫超過2%，可能讓在期貨市場進行押注的大型基金經理轉為賣家。

如果此事成真，市場恐慌性拋售可能近在眼前，Charlie McElligott認為，可能會出現高達300億美元的拋售潮，其中110億會是跟標普500指數有關的合約。

由於全球市場持續，經濟衰退的風險也因此升高，美股四大指數連續三個交易日下跌，周五收在3852.36點，整體表現相當疲弱。華爾街大空頭、摩根士丹利首席美股分析師Mike Wilson說：「美股的熊市反彈已經結束了，建議投資者盡快獲利了結。」

摩根士丹利並非唯一一家看空未來市場的投資銀行，美國銀行也發布報告指出，如果美國經濟出現衰退，標普500指數可能會下跌2成至3240點，且短期內也有劇烈下跌的機會。