公園2.0再升級！嘉義市長黃敏惠昨(16)日在臉書表示，公園除了是孩子的遊樂場，也是爸爸媽媽放鬆休息的好去處。黃敏惠也細數4個特色公園，並直呼「嘉義市值得您發現更多」。

黃敏惠在臉書提到「公園2.0再升級」，並表示公園除了是孩子的遊樂場，也是爸爸媽媽放鬆休息的好去處。黃敏惠首先提及番仔溝公園，她說陸橋下有個玩樂的場域，搭配酷炫機器人特色，讓全齡都可以來到這裡，早晚好舒服愜意。

此外，中正公園是百科全書兒童遊戲場，融入啟蒙的體驗，設計不同的12感官體驗區，新鮮好玩，還能學習。嘉義公園則先從尿尿小童開始修復，後續再將地景大變身，目前正進行改善工程；將當年的記憶，重新妝點百年嘉義公園！

最後，黃敏惠說中央廣場世森林冒險遊戲場，繽紛攀岩牆、樹屋溜滑梯，並鋪設人工草皮、特色森林意象地墊，黃敏惠表示，「嘉義市值得大家發現更多」。

有不少網友也提出建議，表示「感謝勇媽市長與團隊的努力，未來也期待職能治療可以共同加入公園規劃設計，提供我們專業建議，讓我們的公園除了共融性，休閒性，也能兼具兒童遊戲和健康發展需求的專業性」、「真心希望嘉義的公園能有滑索設備」。