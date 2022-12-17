【愛傳媒藺奕專欄】不是在誠品、也不是在哪間獨立書店，與余光中老師見面，是在金融研訓院。

我因為幾天前在這裡參加一個投資講座，意外看到了老師要來演講的內部公告，就帶妻子跑來了，那年妻子才三十四歲，而老師離開我們剛滿五年。

有人說，愛是兩個病人之間的友誼。

我說，詩也是。還有人說，終於知道海綿寶寶每天上班都開心的原因了，因為他腦袋上全是坑。

我說，詩人也是，詩人腦袋上的坑，全是被外星隕石砸開的。

在現實的日常裡，每個人都會有極限。深夜熬不住了，你就該睡了；錢包熬不住了，那就不買了；感情熬不住了，你就該走了。

但在詩人的筆界裡，超越極限這件事，它並不稀有，赤土也可以種出花海。

那天。師母分享不少夫妻間日常作息的瑣碎，原來神仙眷侶也這樣，當時我們只顧著笑，十四年過去，我真心懂了。

愛情就是她站在那兒，什麼都不做、我也會愛她。

愛情是我覺得她比我自己還重要，什麼王爾德那句愛自己才是浪漫的開始都是屁話。

比如。我的女孩教會我只要坐著尿尿、沒有尿在馬桶圈上，你就超越了全國99.9%的男人。

又比如。我的女孩讓我懂得道歉的真正意義在於：我承認自己錯了，並且願意接受妳負面情緒的反撲。

而不是：我都說對不起了，妳還要怎樣。

我的女孩愛恨分明，她要求我和喜歡的人交流，和厭惡的人陌路。

世間人，被需要、很重要，年紀一長，也愈發念舊了。

作者為文學奬得主

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