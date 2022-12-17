民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農和國民黨參選人王鴻薇同為松山區民權國小畢業，先前兩人前後出席校慶時，王鴻薇便酸吳怡農「好像是選舉才來」，吳則解釋近兩年是因為疫情才缺席，王鴻薇今再補槍稱，即便有疫情還是可以從各方面關心地方，吳卻只有選立委時才會出現，這點吳確實該跟選民說明。

王鴻薇也提及，她之前就說過，這兩年根本沒有看到吳怡農在地方上出現，而國民黨市議員徐巧芯也証實了沒看到吳怡農經營地方，「即使有疫情，還是可以有很多方面去關心地方啊！」所以她才會特別說吳怡農「平常看不到，選舉才報到」，這點吳怡農確實該跟北松山還有中山的選民說明，為什麼這兩年都看不見他，只有選立委時才會出現。

另外，王鴻薇也強調，民進黨絕對不會放生吳怡農，因為吳怡農是蔡英文總統欽點的小英男孩，當然是集三千寵愛在一身，之前她說吳怡農是「一個人的江湖」，主要是針對吳所提出的政策，都可以看到交通部、國防部沒有要接球的感覺，也就是無法獲得民進黨政府的共鳴，但在政黨上，民進黨仍會力挺吳怡農，「所以這點我們在未來的選舉，仍然是非常的辛苦，不要忘記，我們是跟小英男孩在選舉」。