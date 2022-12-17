晶圓代工龍頭台積電(2330)擴大美國投資，引發「去台化、掏空人才」的質疑聲浪。對此，總裁魏哲家今（17）日再次直白回應「沒那麼簡單」、「門都沒有」，並認為成本高昂、信任及合作降低，為半導體產業目前面臨的2大挑戰。

魏哲家今日應邀出席玉山科技論壇，演講「半導體產業的新挑戰」。他表示，近幾年世界有些變化，隨著地緣政治、疫情及俄烏戰爭發生，半導體變得重要，每個國家都想生產半導體、建產線，想控制半導體產業鏈，但要控制產業鏈並不容易。

魏哲家表示，買機器、蓋廠是最容易的，但蓋好不代表技術就跟來了，且生產也是門學問，有了技術後還要會生產，能為客戶著想，產品才能賺錢。半導體產業用的是腦力，在多數國家都有工程師不足的情況。不是工廠搬到哪個地方、那個地方就會發展茂盛。

對於外界憂心擴大海外投資將引發「去台化、淘空人才」等議題，魏哲家再度直言「沒那麼容易」、「門都沒有」，指出有錢可以建生產線，但不會有再進步情形，要說蓋廠就能把產業移植到別處，答案是否定的。

魏哲家強調，台積電如今稍微成功，是與協力廠商共同努力的成果，連在台灣即使在新竹發展成功，但要在台南生產還是很難，必須派出500～600名人力支援，對於外界質疑台積電美國廠帶走500～600名人才恐掏空人才，「這是完全沒有的事」。

魏哲家指出，人才是所有產業中最關鍵的要素，土地可以找到、水和電可以產出，但要培養一位好的工程師，台積電需要8年時間才能達到，不是雇用幾個公司高階人才就能從中偷技術，因為這些都需要經驗累積。

對於半導體產業的新挑戰，魏哲家認為，摩爾定律推進速度趨緩，最困難的挑戰是成本，一台極紫外光（EUV）設備要2億歐元，一座廠估計要使用20～30台。他並表示相互信任及合作是人類進步的一大動力，憂心如今信任和合作逐漸降低「不是好現象」。