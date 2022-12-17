今天（12月17日）上午，在以「中共二十大之後的中國與世界」為主題的環球時報2023年會中，專家就「兩岸統一：將帶給島內民眾哪些好處？」的議題展開討論。清華大學台灣研究院院長巫永平在發言中表示，兩岸統一對台灣同胞的好處，除了很多現實具體的物質利益以外，還有一個非常重要的精神上、心理上的好處，那就是台灣會永遠結束因國家認同混亂、錯亂導致的心理上的混亂。

巫永平表示，台灣從1895年被日本殖民統治開始，就面臨一個認同的混亂，「他們到底是清朝人、中國人還是日本人？」 1945年台灣光復以後，國家身份的問題好像解決了，但很快因為內戰以及台灣內部治理上出現的問題，又出現了外省人、本省人的對立。台灣過去100多年來，一直處於這樣一種狀態，只要不統一一定會延續下去。兩岸統一以後，台灣同胞可以堂堂正正做一個中國人，享受中華民族偉大復興所帶來的精神上的榮耀。

巫永平稱，台灣很多老百姓還認識不到這點。「我們也必須認識到，這個過程不會很容易，因為這個過程在台灣經過了100多年的時間，所以也需要一定時間去改變。」另外，因政治撕裂，島內還有特定的政治力量在精神上控制台灣老百姓，「我們要讓老百姓在精神上從這個狀態解脫出來，這是我們未來要做的工作」。