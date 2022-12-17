寶山國中運動場與球場啟用，跑道為藍色與紫色交錯。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

寶山鄉公所在寶山國中興建地下停車場，縣府投入2029萬元一併改善校園運動環境，完成運動場及球場新建工程，17日在67週年校慶正式啟用，讓學生能在優質環境中運動，提供社區民眾更舒適的休憩空間。

縣長楊文科表示，校園安全是相當重要的，尤其是運動環境品質，在寶山國中跑道重新進行整體整建時，特別著重在安全及品質，同時具備人文之美，成為培育未來三好公民「好品格、好學習、好健康」的優質學園，讓學生及社區民眾徜徉在跑道上運動。

教育局長楊郡慈指出，寶山國中校園運動環境，分別改善200公尺PU跑道、籃球場、排球場、射箭練習場及草皮運動場看台，並建置自動澆灌系統及夜間照明設備，希望打造一個更具「人文、開放、安全」的新校園環境。

寶山國中校長吳秉叡說，該校學區涵蓋竹科寶山二期擴建計畫用地，該校在地下停車場的基礎上，重新規畫嶄新的運動場及綜合球場新建工程，從2020年5月開始規畫到今年11月完工，歷時近2年半的時間。

吳秉叡並說，校方團隊秉持「學生展能、課程發展、多元素養」的教育理念，運動場設計為藍色與紫色交錯，與藍色天空相輝映，希望讓每個人在跑道上宛如翱翔在天空的老鷹，自由自在地飛翔，能更加熱愛運動。