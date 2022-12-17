在北京大學、北京清華大學開放台生報考碩博士班之際，大陸教育部近日也公布2023年度以學測招收台生赴陸就讀大學相關辦法。考生只要當年學測任一科考科成績達均標以上，便可報名，且每人志願可填報6所大學。報名時間自2023年3月1日起至3月31日止。

大陸教育部於16日公布〈2023年普通高等學校依據台灣地區大學入學考試學科能力測試成績招收台灣高中畢業生辦法〉（以下簡稱〈辦法〉），持有「台灣居民居住證」或「台灣居民來往大陸通行證」及在台灣居住等有效身份證明，且當年學測成績在語文、數學、英文考試科目中任意一科達均標級以上成績的台灣高中畢業生，均可報名。

根據〈辦法〉說明，在填報志願方面，志願填報採平行志願方式，每位考生報名時可填報6所大學，每校可填6個科系，並選擇是否服從「專業調劑」（即分配到同所學校的其他科系就讀）。考生可在報名截止前修改志願，逾期不得修改。

〈辦法〉提到，審核及考核期間為2023年4月1日至 5月14日，相關作業則由報名學校負責很審核考生報名資格，包括身份、學歷及學測成績等。審核完成後，學校將通知考生參加考核。校方可根據需要增設筆試或面試，考核具體方式、時間及地點由各校擬定。

就錄取原則部分，〈辦法〉指出，大學依據考生的學測成績，可參考考生中學期間學習經歷、社會實踐等情況，按照招生簡章擇優錄取。最低錄取標準則是考生當年學測成績在語文、數學（數學A或數學B）、英文考試科目中任意一科達到均標以上成績。

至於放榜時間，〈辦法〉說，大學端應在2023年5月15日前將擬錄取名單上傳至系統，系統將於5月15日統一公布各校擬錄取名單。考生則必須在5月15日至19日期間登錄系統，查詢本人錄取情況，進行錄取確認。