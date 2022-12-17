入冬以來首波寒流威力強大！寒流明天起最強，一路冷到下周一，中部低溫剩9度，南部也來到10度上下，離個位數僅一步之遙。從昨天到今天中午，新北市已有17人內科OHCA就醫，消防局提醒民眾，寒流來襲家中有年長者或有心血管疾病者要多加留意。

冷爆！新北已17人「沒呼吸心跳」，低溫急探5度，消防急呼：要保暖。(新北市消防局提供)

中央氣象局持續發布低溫特報，全台18縣市（含金門、馬祖）列入警戒，僅高雄、屏東、台東、澎湖未達；高屏明晚至下周一清晨，仍有10度機率。今各地氣溫：北部15度降至7度、中部20度降至9度、南部12度至24度、東部8度至24度。

根據新北市消防局統計，從昨（16）天凌晨零時至今天中午12時許，已有17位市民因各種病狀內科OHCA送醫急救。消防局提醒民眾，家中有年長者或有心血管疾病者要多加留意，若患者出現胸痛、胸悶、呼吸喘及冒冷汗等症狀，應為急性心臟梗塞典型症狀，請盡早到醫院檢查。

市長侯友宜提醒民眾注意防寒3件事「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

冷爆！新北已17人「沒呼吸心跳」，低溫急探5度，消防急呼：要保暖。(新北市消防局提供)

新北市災害防救辦公室主任謝政達副市長指出，低溫天氣有5大高風險族群「年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者」，氣溫下降時，請保持頭、頸、手和腳部溫暖，年長者或有心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並添加保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境；同時指示衛生局加強護理機構防寒機制、社會局督導長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者健康狀況。

消防局黃德清局長強調，市府已在今天啟動防寒關懷機制，持續訪視獨居長者及街友等弱勢族群照顧，結合民間資源加強訪視、發揮守望相助的精神，並請里長廣播提醒市民防範一氧化碳中毒等措施，打開門窗保持通風，如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。