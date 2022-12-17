台北市準副市長李四川昨率交接小組赴北市府市政交接，但對接的台北市副市長彭振聲請假缺席，讓準市長蔣萬安交接團隊感到錯愕，國民黨市議員秦慧珠今痛批，台北市副市長休假優先，柯市府態度真的非常惡質，是「史上最爛的看守市政府」。

秦慧珠說，蔣萬安團隊跟柯市府進行府級的交接對接，結果僅有的一位副市長彭振聲請假回高雄住家，秘書長也請假，只剩兩個副秘書長出面跟蔣團隊進行「府級」交接，但蔣團隊來的人是已發布人事的副市長李四川，和尚未發布的副市長可能人選林奕華，副秘書長有權力完成這樣的對口交接嗎？這種不對等的交接對談，合乎體制嗎？「柯市府這種上面長官甩手擺爛，叫下面部屬抗責任的態度，真是令人嘆為觀止，非常惡質」。

秦慧珠說，據報導，彭副市長下周一也請假，預定下周一的交接對接依然不出席，彭振聲有甚麽理由從周五到下周一都請假回高雄住家？無非是趁著還在職，把有薪假趕快休完罷了！「公務員休假是他的權力，但怎能以私害公，只顧休假不管市政交接，甩手擺爛！」

「這真是史上最爛的看守市政府！」秦慧珠嘆，柯文哲領導的台北市政府，目前不但進入垃圾時間，更是擺爛時間，不但市長頻頻率團出國消化預算，做沒必要、但可為自己參選總統暖身的國外考察，連國內的市政交接也無人負責，副市長休假優先，將交接業務棄之不顧，柯市府真是傲慢鬆散、不負責、只擺爛的烏合之眾。

稍早蔣萬安辦公室發言人鄭世維則緩頰稱，市政是延續的，現階段就是把市政交接的工作做好，昨天有11項重大事項討論，也在會中充分地交換意見，未來如果蔣萬安上任後，所有局處首長都會跟市府的同仁討論，研擬解決的方案，其他的不方便評論。

至於昨天沒有談及內湖交通問題，鄭世維則說，昨天沒有談到，不代表以後不會談到，畢竟這個是一個台北市的重大市政，李四川先前就說過，未來上任之後，會跟所有的市府團隊研擬怎麼解決內湖交通問題。