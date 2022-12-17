世界盃18日（週日晚間2300）的冠軍賽，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）生涯封神在此一戰，雖然帳面實力不如法國隊，但阿根廷即使不幸落敗，梅西也有機會把幾項紀錄換成自己的名字。

1.本屆決賽將是梅西第26場世界盃出賽，他屆時是一定會先發出場的，如此就可超越前德國國家隊隊長馬泰斯（Lothar Matthäus）的25場出賽紀錄。

2. 梅西本屆出賽6場比賽，跨屆14場被總教練「操好操滿」，總計踢了2194分鐘，只要在決賽上場23分鐘，也就是不用半場踢完，他就可以改寫義大利後衛馬迪尼（Paolo Maldini）2217分鐘紀錄。

3. 巴西名將「外星人」羅納多（Ronaldo Nazario）保有13場比賽得分或助攻紀錄，梅西現在已經追平。屆時為了摘冠全力作戰，梅西也有很大機會改寫這項紀錄。

4.克洛澤（Miroslav Klose）4屆世界盃幫助德國摘下18勝，梅西已經追平，他還要在決賽獲勝才能破紀錄，難度相當高，但本屆是他2014年以來最接近冠軍的時刻。

5.梅西的10號阿根廷球衣（贊助商Adidas）在全球賣到缺貨，男版、女版、兒童剪裁、各種尺寸全部被搶光，就連仿冒品可能都賣破紀錄（無正式統計）。這只是普通版的球衣，可以想見如果阿根廷摘冠，Adidas新推出的冠軍版球衣又會再賣爆一次。