清水新中社社區發展協會17日辦理「紅龜粿復古傳奇」活動。（清水新中社社區發展協會提供／陳淑娥台中傳真）

「紅龜粿」是老少皆愛吃的傳統糕點，台中市清水新中社社區發展協會17日辦理「紅龜粿復古傳奇」活動，吸引社區數百鄉親踴躍動手做。社區理事長鄭明峰表示，手作紅龜粿是米食文化的推廣，更是藝術的展現，希望透過活動，將這項手藝一直傳承下去。

清水新中社社區發展協會於今日辦理「紅龜粿復古傳奇」活動，由「鑼鼓喧天迎新年」震撼開場，小提琴演奏、清水德州排舞、太極氣功等表演相當精采。清水區公所區長蔡慶生、台中市議長服務處主任王炤銘親自參與紅龜粿扣模，表現好手藝，得到社區媽媽一致的認同與掌聲。

新中社社區發展協會指出，「紅龜粿」是老年人的共同記憶，為讓年輕人了解傳統，特別遵循古法呈現古法製作紅龜粿過程，以採黃槿樹葉當墊粿炊蒸，經蒸熟之紅龜粿特別香特又好吃，深受社區老少喜愛。

鄭明峰表示，「紅」代表吉祥，「龜」代表長壽，紅龜粿象徵著團圓和諧、長壽富貴；手作紅龜粿是米食文化的推廣，更是藝術的展現，也是社區情感交流的好媒介，希望透過活動將傳統文化傳承下去。