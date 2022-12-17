國民黨台北市議員徐巧芯日前喊出「世代交替」，獲得黨內青年世代讚聲，引發政壇熱議。近期有黨務人士爆料，徐雖然聲量高但無法攏聚眾人，最終只能成為一隻「黨內孤狼」。對此，徐直接在臉書回嗆，稱自己才不是黨內孤狼，她是「松信蜜獾」才對，獲得超過2.5萬人按讚，並湧入許多跨越藍白的政治人物留言相挺。

有匿名黨務人士痛批，藍營最近喊世代交替的這幾位議員，本屆選舉都被保障不用初選，如今卻想去爭立委，這種行為根本不講道義、十分可笑。更爆料，徐巧芯雖聲量非常高但卻無法聚攏大家，終將成為「黨內孤狼」。

針對該名黨務人士的說法，徐巧芯昨（16）日在臉書發文反擊：「我才不是黨內孤狼，本人是松信蜜獾謝謝！生死看淡不服就幹。」

此文湧入超過2.5萬個讚與2000則留言，迴響極為熱烈。黨內同志台北市議員王欣儀表示「巧芯加油」，高雄市議員當選人許采蓁表示「巧芯加油」，就連民眾黨台北市議員當選人林珍羽也專程來留言「KMT就服妳！」其他網友則紛紛表示：「松信蜜獾，手撕側翼」、「這才是我要的戰鬥藍」、「不要只當松信蜜獾啦，要當全台灣的蜜獾！巧芯加油！」「本來對KMT已經失去信心，是巧芯議員讓我看到一線光明。謝謝妳的努力及認真！永遠支持妳，希望能有一天投票給妳！巧芯巧芯得第一！」