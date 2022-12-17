網路已成為民眾主要購物管道，一頁式詐騙、假網拍詐騙也層出不窮。警方統計，今年1月起至12月11日假網拍詐騙發生1903件，較去年同期成長近兩成。警方發現，10月13日邊境解封後，睽違兩年半未能出入境的民眾竟成了詐騙集團的最新目標。

台中一名越南籍男子在台工作3年多，因疫情影響無法和在越南的妻子見面，好不容易等到邊境解除，他透過臉書社團廣告，想幫妻子購買便宜的機票來台。

男子主動聯繫賣家後，賣家請他提供妻子護照資訊，隨後向他出示訂票序號及機票號碼，男子向航空公司確認賣家提供交易資料屬實後，不疑有他即匯款9000多元給賣家，等到妻子在越南的機場臨櫃辦理登機，才被告知因購買者取消信用卡授權機票已被註銷，也連繫不上當初的賣家，才發現遭詐。

此外，詐騙集團利用臉書刊登偽冒精品官方網站的廣告、照片誘騙民眾下單。嫌犯以免稅購物商城周年慶為由，標榜特定精品1.3折優惠，並提供民眾點選連結下單，點進去頁面還不斷跑出其他消費者下單的資訊，及其他買家撰寫的5星好評，容易使觸及民眾信以為真，但事後可能收到劣質仿冒品。

警方表示，這些以假亂真的一頁式廣告仍然可以辨識，例如網頁上沒有提供實體地址及電話，僅留下電子信箱或通訊軟體帳號、售價明顯低於市場行情、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退、 廣告底下留言都是正評沒有客觀評論、僅能使用「貨到付款」或信用卡刷卡付款、網頁夾雜簡體字或對岸用語。

警方提醒民眾若購買機票或物品，切勿在臉書社團私自交易，或透過未經查證的廣告購買物品，以降低遭詐騙的風險。有相關疑問可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。