吸毒把包裝丟馬桶滅跡，警方逮人押回派出所。（花蓮警分局提供）

吉安警分局也逮到66歲王姓老翁持毒品刀械。（吉安警分局提供）

66歲王姓老翁被上銬送辦。（吉安警分局提供）

吸毒後，以為把毒品咖啡外包裝「沖掉」就能滅跡，未料卻堵塞大樓水管，花蓮警分局獲報清查居住人口背景，過濾出大樓22歲謝姓男子涉重嫌，今天循線逮人，搜出毒品包；此外，吉安警分局也循線逮到66歲王男持有海洛因、安非他命等毒品。警方說，跨年夜將屆，過去曾發生瘋狂跨年吸毒惹禍，警方嚴查。

花蓮警分局說，本月12日，中華派出所接獲民眾報案，稱家中馬桶水管堵塞，請業者協助疏通後，赫然在大樓管線內，發現疑似使用丟棄毒品咖啡包，也就是疑有大樓住戶吸毒後把毒品包隨手丟入馬桶滅跡。

警方進行清查後，發現大樓1名22歲謝姓男住戶涉有重嫌，循線逮人並起出毒品咖啡包，他跟家人同住，坦承吸毒怕被發現，就隨手丟把桶沖掉，警方搜出幾包咖啡包內還有殘渣，正化驗中，警方依毒品危害防制條例函送法辦，並繼續追緝溯源。

這起案件得以發現，仰賴住戶發現可疑報警，因此警方呼籲，有任何可疑不法可撥110報案專線處理。

另外，吉安警分局執行跨年前安居緝毒專案，逮捕66歲王姓老翁吸毒持刀械，起出1、2級毒品12包（總重75.83公克）、手指虎、折疊刀、電子秤、吸食器等犯罪證物，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署，並持續溯源擴大偵辦。