高市傳出員警騎機車撞死人意外！保五總隊支援旗山分局中壇派出所的洪姓警員，日前下班後在美濃區光明路與清興街口，不慎撞上美濃區謝姓女子，謝女當場噴飛倒地，經送醫急救後仍因傷重宣告不治。 (警方提供／林雅惠高雄傳真)

高市傳出員警騎機車撞死人意外！保五總隊支援旗山分局中壇派出所的洪姓警員，日前下班後在美濃區光明路與清興街口，不慎撞上美濃區謝姓女子，謝女當場噴飛倒地，經送醫急救後仍因傷重宣告不治。

警方調查，22歲洪姓員警於12月2日下午4時下班後，騎機車在高雄市美濃區光明路與清興街口，不慎撞上50歲謝姓女機車騎士，當場謝女噴飛倒地頭部受傷，洪姓警員手腕及膝部挫傷，雙方均被送往醫院救治，謝女經急救後仍因傷重宣告不治。

警方表示，案發地點為閃燈號誌路口，洪姓員警行駛方向為閃黃燈，謝女行駛方向為閃紅燈，全案旗山交通分隊依規定測繪，經實施酒測後雙方酒測值均為0。

旗山分局依規定將洪姓員警以涉嫌過失致死移送橋頭地檢署偵辦，確切責任交由檢方後續調查。

旗山分局表示，將會持續加強員警交通安全宣導及建立防禦駕駛觀念，以防制交通事故發生。

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