台中市政府致力於打造幸福城市見成效，根據內政部統計資料，台中市今年10月粗結婚率為5.85％、11月達到8.78％，接連2個月皆居六都之冠，民政局長吳世瑋表示，市府近年來積極推動各項福利政策，降低公托月費、提高生育津貼，提升民眾結婚生育意願。

吳世瑋指出，4年前的台中市29個行政區僅有5間公托，近幾年經大力推動「公托倍增」計畫，截至目前全市公托數已有29間，今年底還有6間完工，屆時公托數將達35間；另為減少家長育兒負擔，台中市府也加碼補助托育費、提高生育津貼，並恢復老人健保補助、提高敬老愛心卡單趟車資補助等。

民政局表示，市府為鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」，去年首度推出主題式聯誼活動，6場活動配對率高達38.66％；今年再加碼舉辦六大興趣主題、11場次活動，配對率提高至50.9％。此外，去年推出全國首創的「台中戶政ONLINE」官方LINE帳號，提供線上戶政服務，並整合全市29個戶政事務所結婚拍照牆資訊。