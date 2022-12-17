藝人陳美鳳縱橫演藝圈40多年，演出不少經典影視作品，身材保持相當得宜，有著「最美麗歐巴桑」的稱號，稍早她曬出與姊妹淘藍心湄聚會的照片，只見傲人事業線若隱若現，格外引人遐想。

陳美鳳曬出與藍心湄聚會的照片，只見兩人享用美食時，不忘對著鏡頭擺出笑容並高舉酒杯致意，接著分享正在學習品嘗紅酒的心得：「心湄常跟我分享紅酒，但我沒什麼概念，貴的或便宜的我覺得喝起來不會差太多，紅酒真的很深奧，不過鳳鳳最近也慢慢學品紅酒，今晚謝謝朋友和我分享的這瓶紅酒，我覺得很好喝」，由於碰上霸王級寒流即將來襲，讓她開心表示：「冷冷的天氣吃鍋就是幸福啊」。

眼見兩人多年的好情誼，讓網友稱羨不已：「酒，好友，一起喝溫暖在心裡」、「喝紅酒無論是貴便宜，最在乎的是跟對的人喝，氛圍最重要」、「其實酒順口就好喝，人要順眼就好相處」、「跟對的人，喝什麼都是最好的~讚」，此外，照片中陳美鳳穿著黑色皮衣，裡面內搭平口上衣，雖然看似包得緊緊的，但仍可看見傲人弧線若隱若現，還隱約露出深邃事業線，火辣身材讓人看得鼻血直流。

陳美鳳素顏狀態好到不可思議。（圖／陳美鳳 MeiFen臉書）

陳美鳳雖然已經66歲，但日前曬出趕錄製春節特別節目花絮照時，只見素顏肌膚吹彈可破，幾乎找不到瑕疵，她曾公開分享保養訣竅，為了讓外表保持在最佳狀態，飲食重點為清淡、品質優良，晚餐盡量不吃澱粉，有空就做瑜伽伸展、快走和重量訓練，促進新陳代謝，以維持優美體態。