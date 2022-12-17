近期因為Netflix日劇《First Love 初戀》爆紅，讓不少觀眾回到90年代日劇鼎盛時期，也讓有著「20世紀末最後美少女」美稱的女星廣末涼子重回大眾視野，現年42歲的她雖已成為3寶媽，但甜美顏值依然不受影響。近期還時隔22年推出寫真，為粉絲們重現溫齡女神的美艷。

廣末涼子出道長達28年的光景，在日本是影視歌三棲女星，實力備受肯定。然而，近年來在影視作品中甚少看見她的身影，令不少粉絲為之扼腕，所幸，此前她宣布將推出新的寫真集，並在IG上放上一系列相關照片為此宣傳。

從廣末涼子在IG上曬出的照片，可見她穿上無袖白上衣，迎著微風露出招牌甜笑。臉上未多施粉黛打扮，展現出她的絕佳氣色，使周遭壯麗的山水風光都相形失色。讓粉絲們看了紛紛直呼：「這次的寫真書是最棒的聖誕禮物」、「這次籌備了2年的寫真我會好好收藏的」、「女神的笑容不輸身旁的風景。」

事實上，在今年拍攝的廣告中，廣末涼子就曾與「25年前的自己」合作，以特殊的後製技術同框亮相。而畫面中兩人都是留著一頭輕便短髮，同坐一張長椅上竟無太大差異，讓粉絲們看了大讚其無瑕的凍齡美肌。直言：「不論過了多久，女神還是一樣的美麗。」