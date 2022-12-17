台北市政府昨突推出熊好券2.0終極加碼，但使用時間少，加上台北通App大塞車，引發民眾抱怨，如今民進黨市議員吳沛憶再透露，終極加碼經計算，發出面額超過3億3千萬，和先前熊好券面額相加已比預算還高，若預算超支該怎麼辦？市府根本是在賭博。

吳沛憶表示，柯文哲卸任前振興方案收尾亂了套，熊好券2.0除觀傳局使用前年度保留預算外，其餘皆是依今年送議會的第二次追加預算辦理，農好券2300萬、市集券4000萬、饗購券3億6400萬、運動券2000萬、藝文券2000萬，而觀傳局保留預算為4631萬，加起來為5億1千3百萬。

但10月25日抽籤時發出的熊好券面額為3億5950萬，以市府先前公布的抽籤人次334萬6701人（5種券登記人數加總）、每人100元計算，發出的熊好券總額達3億3千4百萬，所以目前已發出的熊好券總額至少達6億9千萬元，比預算金額超出1億8千萬元。這還沒有把特店禮跟加碼抽包括在內。

吳沛憶說，進到個別券種，超出預算的狀況更突顯。以藝文券為例，編列預算2000萬，抽籤時已全額發出2000萬額度的藝文券，但登記人數達31萬6千人，以每個人100元計算，終極加碼發出的總面額達3159萬，已發放的藝文券面額達到預算的2.5倍。至於市集券共有85萬7千人登記，同樣以每人100元計算，終極加碼發出去的面額達8568萬，加上抽籤時發出的3650萬，市集券發出總額已是預算3倍。

也就是說，加上終極加碼的份數之後，若藝文券使用率超過39％，市集券超過33％，預算就會不敷使用。吳沛憶批，市府根本是在賭博，下注使用率不會高，也難怪會出現3天內要民眾用掉住宿券的奇怪設計。

吳沛憶說，雖使用率達100％機率很低，但像市集券只要使用率達1／3預算就會不足，這根本是賭博式的決策，「要賭多數人不會用」，那市府又是如何評估？設定多少％的使用率？還是根本沒做估算、沒跟局處討論就直接推了？如果真的預算超支又該怎麼辦？必須說清楚。

吳沛憶提到，自己持續關心熊好券使用率，並建議使用期限延長，讓預算可有效執行。但沒想到市府看到使用率提不上來，竟是用廣發的方式，這是會傷身的特效藥，預算的執行率或許會提升，但也伴隨預算不足的風險。

吳沛憶強調，對商家來說，參與熊好券是因為市府保證能兌換成補助款，但絕不會想到市府會發行高出預算2、3倍的熊好券，形同市府在開芭樂票，局處也背負了預算超支的風險，這有經過內部討論嗎？賭博式決策如何產生的，對可能超支千萬，甚至上億的風險，市府必須有清楚交代跟因應方案，否則柯文哲拍拍屁股就走，會留下公務員跟下任市府背鍋。