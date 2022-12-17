新北市積極推動三環六線捷運軌道建設，其中連接安坑與新店市區的安坑輕軌，原本預計在今年底完工通車，不過新北市捷運局在本月11日初勘後，仍有多項須改善事項，因此預計12月底提報交通部辦履勘，很可能使得年底通車的期望無法實現；對此，新北捷運局表示仍會積極爭取在年底完成通車，但權責在於中央，將會予以尊重。

安坑輕軌的完工通車被視為新北市長侯友宜第一任期的重要政績之一，除了捷運局多次對外宣稱將於年底完工通車外，侯友宜在今年8月31日受訪時也表示，儘管受到原物料上漲、缺工缺料的挑戰，但仍然希望在年底完工。

全長7.5公里的安坑輕軌，沿線設置9座車站，分為高架段及平面段，2016年開工至今，預計在年底完工通車，若通車之後，可以連結安坑地雨及新店市區，並透過環狀線十四張站轉乘，前往大台北地區，可減少安坑民眾至台北市通勤約15至20分鐘時間，對於安坑地區發展十分具重要性。

歷經6年工期，安坑輕軌主要工程目前已經完工，新北捷運局並於本月11日辦理初勘作業，不過初勘仍有「履勘前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」16項及「後續建議改善事項」10項，預計在12月底才能提報交通部辦理履勘。

捷運局代理副局長鄭智銘表示，將會儘速改善缺失，再報到交通部履勘，待確認缺失改善並確認成果後，由交通部通過履勘，雖然市府會建議通車時程，但通車時間的核定權仍在中央，捷運局會依程序積極爭取在安全無虞的情況下，如期於年底通車，不過還是會尊重中央的權責。