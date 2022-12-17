今天（12月17日）上午，在以「中共二十大之後的中國與世界」為主題的環球時報2023年會中，專家就「兩岸統一：將帶給島內民眾哪些好處？」的議題展開討論。台灣大學政治系教授張亞中發言時表示，談統一的好處時，大陸把重點放在統一後的政治安排，比如說一國兩制，但兩岸問題是中國內戰的延續，北京主張的一國兩制，毫無疑問的這個「一國」代表的是中華人民共和國，而這對台灣來說代表中華民國消失了，「這對台灣的朋友來講是不是很難接受？這是一個尊嚴的問題。」

張亞中表示，北京當局對一國兩制的設計，在1993年白皮書和2022年白皮書的內容，台灣所享有的地位已經完全不一樣了，做了一個相當大的緊縮，「台灣的民眾會不會想說，假如是一國兩制台灣所享有的條件，再過個10年20年以後，台灣地位又會更為緊縮呢？」

張亞中認為，大陸與其花很多時間論述統一的好處，不如討論一下統一前的政治安排，也就是如何達成兩岸心靈契合，「沒有心靈契合的統一，不可能是快樂的統一。討論統一前的政治安排，讓在統一前的過程中大家都能夠互相的尊重，達到心靈的契合，在體制方面可以做連接，從敵對走向和平、從合作走向融合，然後也可以同時間來討論統一後的應該有的政治安排。」

張亞中呼籲，「我們不要老是講說對誰有利對誰不利。我覺得兩岸的互動中，假如是兄弟一家親，大家是一家人的話，其實有沒有利都不重要，我們吃點虧有什麼關係呢？最重要，這個家能夠和樂的好好走下去，不是更好嗎？」