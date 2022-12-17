公益財團法人日本台灣交流協會會長大橋光夫今赴五指山國軍示範公墓弔唁前總統李登輝，大橋回憶，2014年拜訪翠山莊時，李前總統曾緊握他的手，表示未來的台日關係要交給下一輩的人來承擔，那瞬間他永遠記得；他還笑著說，「我的手到現在還麻麻的」。

李登輝基金會執行長鄭睦群代表董事長李安妮在現場接待與陪同，在李前總統墓前大橋會長合十默禱，並獻上特別準備的花束，當大橋會長獻上花束後特別彎下腰將雙掌貼在李前總統墓上數十秒，畫面令人動容。

墓前致敬後，雙方移至貴賓室交流，鄭睦群首先代表李安妮向大橋光夫致謝，也為了因為照顧母親無法親自接待表達歉意。大橋也非常開心曾文惠夫人的狀況，也請董事長李安妮一定要保重身體。

大橋光夫指出，全世界所有國家中，台灣是日本最緊密的朋友，而如此友好的關係，李前總統是最重要的推手。鄭睦群則回應，對於李前總統的貢獻，通常會聚焦於民主於人權，但台灣與日本之間的友好情誼，事實上也是李前總統留下的另類「遺產」，他們更應該努力發揚與維護。